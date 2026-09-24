Новый корпус поликлиники в Нахабине построили уже почти наполовину

Новый корпус поликлиники № 4 Красногорской больницы в Нахабине построили уже почти наполовину. Строительная готовность объекта составляет около 40%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект возводится на Институтской улице в рамках госпрограммы Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Площадь пятиэтажного здания составляет 7,6 тыс. кв метров. Сейчас на площадке ведутся работы по кладке стен и перегородок, укладке наружных инженерных сетей, обустройству кровли.

В корпус переедет детское отделение поликлиники. С основным зданием его свяжет теплый переход на 4 этаже. В старом корпусе, освободившемся после переезда, откроют новые отделения для взрослых пациентов.

Объект рассчитан на 550 посещений в смену. С его вводом в 2028 году пропускная способность поликлиники вырастет вдвое — до 1080 посещений в смену. Медицинскую помощь в учреждении смогут получать более 60 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.