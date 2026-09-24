«Встает на дыбы перед машинами»: ребенок на питбайке снова устроил опасные трюки на дороге в Кузбассе

Видео с опасными маневрами юного питбайкера обсуждают в Ленинске-Кузнецком. Запись появилась в соцсетях: на кадрах ребенок выполняет трюки прямо на проезжей части, причем перед движущимися автомобилями. Публикация привлекла внимание местных жителей и собрала немало комментариев, сообщил VSE42.Ru .

Одна из горожанок, встревоженная увиденным, обратилась к землякам. По ее словам, мальчик регулярно поднимает питбайк на заднее колесо перед машинами. Питбайк — облегченный мотоцикл, рассчитанный в первую очередь на бездорожье, но подросток, судя по записи, выезжает на нем на дорогу общего пользования и идет на риск.

«Он еще любит по всей дороге с право налево вилять, не смотря назад», — высказалась подписчица городского сообщества.

Женщина возмущена последствиями такого поведения: детей в подобных ситуациях либо сбивают, либо они сами получают травмы. При этом, по ее наблюдению, виновными в итоге оказываются все вокруг, кроме самих нарушителей.

В комментариях часть подписчиков узнала мальчика и тоже выразила недовольство. Обсуждение затронуло не только поведение ребенка, но и вопрос, кто должен отвечать за безопасность на дорогах в таких случаях.

Ранее сообщалось, что в Сергиево-Посадском прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с пострадавшими подростками.