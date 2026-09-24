Колокольня церкви Рождества Христова в Истре получила статус объекта культурного наследия регионального значения

Колокольня церкви Рождества Христова в деревне Юркино в Истре получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает Главное управление культурного наследия Московской области.

«Для объекта утверждены предмет охраны, границы территории, а также режим использования», — отметили в ведомстве.

В рамках охранного режима теперь запрещено вести на территории объекта строительные работы, не связанные с восстановлением исторических построек. Также под запретом хозяйственная деятельность, которая может привести к разрушению объекта.

Кроме того, на территории нельзя самовольно высаживать и вырубать деревья и кустарники, менять историческую планировку, размещать рекламу, устанавливать кондиционеры и антенны, создавать парковки.

Церковь Рождества Христова, возле которой расположена колокольня, является одним из шедевров зодчества начала XVI века. В мае 1822 года Высокопреосвященнейшему Филарету архиепископу Московскому и Коломенскому поступило прошение о пристройке к храму трапезной и колокольни. В результате в 1823 году храм был расширен за счет пристройки.

Сохранение объектов культурного наследия соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что патриарх Кирилл освятил храм «Седмиезерная» в Мытищах.