Более 6 тыс. исследований молочной железы провели в Жуковской больнице

В Жуковской областной клинической больнице уже почти год работает отечественный цифровой маммограф «Маммо 5МТ», за этот период в Городской поликлинике было выполнено более 6,6 тыс. маммографии, свыше 200 из них в 3D-проекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«У аппарата есть такая функция, которая позволяет обследовать молочную железу более точно. Такие обследования назначают при подозрении на онкозаболевание», — уточнила Заведующая отделением лучевой диагностики Жуковской больнице Анна Татарникова.

Аппарат расположен в кабинете 106 городской поликлиники на первом этаж. Регулярные обследования помогают выявить рак молочной железы на ранней стадии и вовремя начать лечение. Самостоятельная запись доступна, если вы старше 40 лет, не проходили маммографию более двух лет, прикреплены к поликлинике Минздрава Московской области.

Аппарат приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.