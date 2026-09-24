Подмосковные студенты и школьники смогут принять участие в киберсоревновании

Подмосковные школьники и студенты в возрасте от 14 до 27 лет могут зарегистрироваться на онлайн-соревнование в области информационной безопасности «Кубок CTF России». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявку можно на сайте. Участникам доступны четыре зачета, среди них — Академический — команды из 5–7 студентов одного вуза, Школьный — команды из 3–5 обучающихся общеобразовательных учреждений. Кроме того, есть Смешанный зачет команды из 5–7 человек, независимо от учебного статуса и СПО — команды из 3–5 обучающихся одного колледжа. Лучшие команды пройдут в дальнейшие этапы, Школьный и СПО выходят сразу в финал.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.