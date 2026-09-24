В Москве начали строить «Москворечье»: новая станция изменит транспорт юга города

Мэр Собянин: станция «Москворечье» получила два вестибюля

Общество

В Москве началось строительство станции «Москворечье» Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Станция расположится в районе Москворечье-Сабурово, который ограничен Москвой-рекой, железнодорожными путями и крупными автомобильными магистралями. По словам Собянина, из-за особенностей территории транспортная связь района с соседними частями города осложнена.

На станции предусмотрены два вестибюля. Выходы будут вести на обе стороны Каширского шоссе, а также к жилой застройке на улице Кошкина.

«Москворечье» спроектировано как станция берегового типа. Железнодорожные пути разместят в центральной части, а пассажирские платформы — по обе стороны от них.

Бирюлевская линия будет состоять из 10 станций, «Москворечье» станет девятой. Новая ветка должна связать Большую кольцевую линию, Московское центральное кольцо, Павелецкое направление Московской железной дороги, а также Троицкую и Замоскворецкую линии.

Участок от станции «ЗИЛ» до «Курьяново» планируют открыть в 2028 году. Второй участок, который пройдет от «Курьяново» до «Бирюлево» и включит станцию «Москворечье», рассчитывают запустить в 2029 году.

После завершения строительства всей Бирюлевской линии станции метро в пешей доступности появятся более чем у 1 млн жителей восьми районов Москвы.

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