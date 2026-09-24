«Урожайная Луна» над Подмосковьем: почему 26 сентября спутник Земли покажется особенно ярким

Первое в этом сезоне осеннее полнолуние жители Подмосковья смогут увидеть в субботу, 26 сентября. В фольклоре народов Северной Америки его издавна именуют «Урожайной Луной» — название связано с тем, что явление совпадает с окончанием главных сельскохозяйственных работ. Однако для астрономов сентябрьский восход спутника интересен совсем по другой причине, сообщает REGIONS.

О том, чем примечательно это полнолуние, рассказал Сергей Чумаков — астрофизик и преподаватель подмосковного колледжа «Энергия». Согласно его словам, осенний диск Луны покажется наблюдателям на Земле заметно ярче и эффектнее, чем в августе.

«Здесь работают сразу два фактора. Из-за стремительного остывания ночного воздуха осенью его прозрачность заметно повышается, поэтому Луна кажется гораздо ярче обычного. Кроме того, из-за особенностей ее орбиты и вращения Земли вокруг Солнца в сентябре наш естественный спутник поднимается намного выше над горизонтом, обеспечивая идеальные условия для наблюдений», — пояснил ученый.

При этом специалист напомнил: разглядывать кратеры и горные хребты на самой Луне в полнолуние непросто. Прямой солнечный свет, отражаясь от поверхности, лишает рельеф привычных контрастных теней.

И все же вечером 26 сентября телескопы и бинокли доставать стоит. Полнолуние послужит удобным ориентиром для наблюдения за Сатурном — шестой планетой Солнечной системы. Он появится на ночном небе чуть ниже и левее лунного диска.

Невооруженным глазом газовый гигант выглядит как очень яркая немерцающая точка. А вот в небольшой любительский телескоп или мощный бинокль уже можно отчетливо рассмотреть сам диск планеты, ее знаменитую систему колец и крупнейший спутник — Титан.

Чумаков добавил: предстоящие осень и зима этого года окажутся чрезвычайно благоприятным периодом для любительских астрономических наблюдений за Сатурном.

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