В охотничьем магазине Кемерова рассказали, поможет ли электрошокер при встрече с медведем. Журналист VSE42.RU обратился в одну из таких торговых точек и выяснил, сработает ли привычное средство защиты от собак против косолапого.

Как выяснилось, рассчитывать на электрошокер не стоит. Это устройство, которое воздействует на животное разрядом тока, хорошо зарекомендовало себя против агрессивных собак, но в случае с медведем оно не дает нужного эффекта. Причина в размерах и физиологии зверя: разряд, способный остановить пса, для крупного хищника окажется слишком слабым и в лучшем случае вызовет раздражение.

«Медведь — это не собака. Шокер не поможет. Там другие рецепторы. Там все другое», — объяснили в магазине.

При этом продавец отметил, что медведи сами стараются избегать людей. По словам специалиста, эти животные пугливы и очень осторожны. Если человек идет и шумит, зверь слышит его и всегда обходит стороной. Исключение — медведь-людоед, который охотится на людей. Обычный дикий зверь даже близко не подойдет.

Таким образом, главный совет при встрече с медведем в лесу — не приближаться и не провоцировать животное. Шум, разговоры и другие звуки заранее предупреждают зверя о присутствии человека, и он, как правило, предпочитает уйти. А вот полагаться на электрошокер в такой ситуации специалисты не рекомендуют.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове крыса стала причиной возгорания электрощитка в доме на Космонавтов.