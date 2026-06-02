Ведущая «Давай поженимся!» Гузеева призвала запретить издевательства над животными в цирке

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева вновь высказалась на острую тему. На этот раз ее возмущение вызвали цирковые представления с участием животных, сообщает The Voice. Актриса призвала запретить дрессировку и назвала это издевательством.

Гузеева опубликовала в соцсетях видео, снятое во время циркового шоу. В кадре — собаки и лошади, выполняющие трюки.

«Сидят какие-то тупые зрители, которые аплодируют, которым нравится. Ненавидела цирк с детства вот из-за этих истязаний животных. Понятно же, как их дрессируют, что у них за жизнь... Не знаю, может быть, я с ума сошла», — написала Лариса Андреевна.

При этом сама Гузеева является заботливой владелицей собаки по кличке Жужа. Она часто снимает своего питомца в своей постели и берет с собой на отдых.

