Скамейки, фонари, камеры и бронза: в Волгограде потратят 48 млн руб. на благоустройство в честь советского режиссера

Станислав Говорухин, подаривший зрителям легендарную ленту «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловского стрелка» и культовую «Ассу», теперь увековечит свое имя в Волгограде. В центре города развернулось благоустройство сквера, который посвятят прославленному режиссеру, сообщили novostivolgograda.ru.

Согласно техническому заданию, в сквере установят скамейки, информационные стенды, видеокамеры и фонари. Изюминкой пространства станет световая гирлянда, которая пройдет через всю прогулочную зону, создавая особую атмосферу в вечернее время.

По информации издания, центральными элементами будущего сквера станут бронзовые скульптуры. Одна из них — дань уважения самому Станиславу Говорухину. Другая — памятник Глебу Жеглову, одному из самых ярких персонажей советского кино, воплощенному на экране Владимиром Высоцким.

Кроме того, как уточнили в администрации, на территории появятся и другие арт-объекты, так или иначе отражающие творческое наследие режиссера. Открытие сквера позволит волгоградцам и гостям города не только комфортно отдыхать, но и прикоснуться к истории отечественного кинематографа.

«Благоустройство обойдется бюджету в 48 млн руб.», — сообщили novostivolgograda.ru.

