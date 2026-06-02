Губернатор Подмосковья в своем обращении рассказал о поддержке участников СВО

В Подмосковье на сопровождении находятся 50 тыс. членов семей участников специальной военной операции. Об этом в своем ежегодном обращении к жителям, которое в 2026 году получило название «Наше Подмосковье — забота и уважение», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина систему поддержки военных и их семей прозрачной, понятной, доступной.

«В этой работе очень ценим труд Фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО, которая вносит свою заметную лепту», — подчеркнул губернатор.

По его словам, отдельное внимание в этом вопросе уделяют реабилитации военных. Так, в реабилитационных центрах региона работают квалифицированные врачи и психологи, которые восстанавливают и возвращают к жизни участников СВО. Например, действует центр «Ясенки».

Воробьев также добавил, что бойцы могут получить многие услуги, в том числе региональные, в проактивном режиме.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.