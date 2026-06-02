В Одинцове обсудили вопросы ресурсоснабжения садоводческих товариществ Московской области

29 мая в городе Одинцово прошел круглый стол, посвященный вопросам ресурсоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ Подмосковья. Мероприятие возглавил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Валерий Селезнев. Среди участников — представители органов государственной власти, ресурсоснабжающих организаций и самих СНТ. Об этом сообщили в Комитете по ценам и тарифам Московской области.

В Московской области насчитывается свыше 12 тыс. садоводческих товариществ. Многие из них уже давно перестали быть только сезонными дачами: сегодня это места постоянного проживания граждан. Из‐за роста нагрузки на инфраструктуру, износа сетей и увеличения числа обращений жителей особенно актуальным стал открытый диалог между властью, бизнесом и сообществами собственников садовых участков.

Ключевыми темами обсуждения стали тарифная политика в электроэнергетике региона на 2026 год и ход реализации президентской программы догазификации.

По результатам круглого стола часть обращений председателей СНТ удалось решить сразу, в ходе живого диалога. Остальные вопросы систематизировали и направили для проработки на федеральный уровень, в том числе в части совершенствования нормативно‐правовой базы и тарифного регулирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе планируется перевести в цифру основные муниципальные социальные услуги.