В Павловском Посаде продолжаются съемки новой части фильма-сказки «Волшебный платок»

Юные павловопосадцы оказались очень творческими и успешно показали себя в качестве актеров фильма-сказки. Художественный проект получил продолжение. На сей раз в съемках примут участие не только начинающие актеры из творческих коллективов, но и профессионалы. Сюжет пока оставили в секрете, но известно, кто будет играть в картине.

Так, роль доброго разбойника Чуркина досталась актеру Сергею Шилину. Главные роли исполнят Злата Макеева (школа №10), Дарья Кулакова (лицей №2 им. В. Тихонова), Екатерина Макарова (школа №9). Также в проекте поучаствуют педагоги и ученики школы №11, другие воспитанники театральной студии «Веретено» школы №9 и Театрального коллектива «СказкаГрад» ДК Филимоновский. За музыку в фильме будет отвечать талантливый композитор Денис Тихонов.

Создатели фильма намекнули, что сюжет будет связан с историей Павловского Посада и каждый эпизод картины превратят в приключение для героев, из которого они будут выносить уроки.

Отметим, сказка «Волшебный платок» была представлена 1 марта 2024 года и уже завоевала сердца зрителей на разных мероприятиях. Фильм победил в номинации «Лучший фильм для детей и подростков» в Казани на фестивале «Белая птица». Его также признали лучшим в категориях «Фильм для детей» на международном фестивале «Мосты», прошедшего в Санкт — Петербурге. Помимо этого картина стала финалистом конкурса туристских видеороликов «Диво мира» и скоро его покажут в Казахстане.