В Павловском Посаде состоялось официальное начало мотосезона 2025 года, организованное клубом «Ночные волки»

Праздничное мероприятие, посвященное старту мотосезона, состоялось 10 мая в парке «Дубрава» Павлово-Посадского городского округа. Обращаясь к собравшимся мотоциклистам, слово произнес Михаил Валерьевич Ланских, заместитель начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Павловскому Посаду.

В торжественном мероприятии приняли участие свыше 50 мотоциклистов из Павлово-Посадского городского округа, Москвы и других населенных пунктов Московской области. Также в мероприятии присутствовали представители Дорожно-патрульной службы и администрация парка. Среди участников были как мужчины, так и женщины, представляющие разные возрастные группы и сферы деятельности. Все они собрались для символического старта сезона. Грохот заведенных двигателей мотоциклов стал выражением их сплоченности и страсти к мотоциклам. Воцарилась атмосфера энтузиазма и радости.

Открытие мотосезона давно стало важной традицией для людей, ведущих активный образ жизни, увлеченных мотоциклами и испытывающих азарт от вождения.

Мотоциклисты пожелали друг другу успешного сезона и безопасных дорог.

Накануне этого события, участники клуба «Ночные волки» приняли участие в мотопробеге, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.