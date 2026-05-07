Строительство новой блочно-модульной котельной завершится в Рузе в 2026 году

В Рузе к 1 сентября планируется завершить строительство новой блочно-модульной котельной. О ходе работ рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Котельная строится деревне Поречье специалистами компании «Мособлтепло» в рамках госпрограммы модернизации теплоснабжения. На текущий момент обустроен фундамент и установлен каркас дымовой трубы.

Котельная будет оснащена современным оборудованием и датчиками телеметрии. Она обеспечит теплом 750 жителей.

Всего в Подмосковье сейчас строят более 50 блочно-модульных котельных. За год планируется модернизировать 224 котельных и 361 км теплосетей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой котельной в Электростали.