В Балашихе мужчина сорвал тюльпаны с клумбы: юрист разъяснила последствия поступка

Житель Балашихи, желая порадовать свою спутницу, сорвал все тюльпаны с придомовой клумбы. Его «сюрприз» довел до гипертонического криза пожилую женщину, которая несколько лет ухаживала за этими цветами, сообщил местный телеграм-канал. Юрист Гульназ Измайлова пояснила для REGIONS, чем рискуют «цветочные» романтики.

По информации из соцсетей, ЧП случилось на улице Дмитриева. Пара, катавшаяся по городу на мотоскутере, внезапно решила украсить свою прогулку красивым букетом. Однако вместо того, чтобы заехать в ближайший цветочный магазин, молодой человек направил транспортное средство прямо к клумбе, расположенной возле одного из подъездов. Буквально за несколько секунд он «под чистую» собрал все тюльпаны, которые там росли.

«Все произошло на глазах у пожилой женщины, которая создает красоту для всех жителей. Теперь у нее нервный срыв и гипертонический криз», — написали встревоженные соседи в соцсетях.

Юрист Гульназ Измайлова отметила, что наличие видеозаписи, на которой отчетливо видно лицо правонарушителя, существенно облегчит задачу по его идентификации и последующему привлечению к юридической ответственности.

Кроме того, она подчеркнула, что единственный цивилизованный способ сосуществования жителей многоквартирных домов и владельцев средств передвижения — это обоюдное уважение и неукоснительное соблюдение установленных норм и правил поведения.

«Срывание цветов с клумбы подпадает под статью 7.17 КоАП РФ „Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества“. В зависимости от ущерба, нарушителям может грозить штраф от 500 до 1000 руб. или даже административный арест до 15 суток. Если же само повреждение имущества будет признано значительным, дело может дойти до уголовной ответственности», — рассказала эксперт.

