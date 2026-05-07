Заработная плата в обрабатывающем секторе Московской области выросла более чем на 11%

За первые 2 месяца 2026 года средняя заработная плата в обрабатывающей промышленности региона достигла 119,8 тыс. руб. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, это на 11,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такая динамика свидетельствует о стабильном развитии промышленного сектора Подмосковья и повышении его инвестиционной привлекательности.

Позитивная тенденция прослеживается и в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности. Так, в сфере производства лекарственных средств и материалов средняя зарплата составила 165,7 тыс. руб. — на 5,6% больше, чем в январе–феврале 2025 года. Это отражает растущий спрос на квалифицированные кадры в фармацевтической индустрии и расширение производственных мощностей в регионе.

Еще более заметный рост отмечен в сегменте производства машин и оборудования, не включенного в другие группировки: здесь средняя заработная плата достигла 136,4 тыс. руб., что на 10,7% выше уровня прошлого года. Подобные показатели говорят о восстановлении и модернизации машиностроительного комплекса, внедрении новых технологий и повышении производительности труда.

Не отстает и целлюлозно‐бумажная промышленность: в сфере производства бумаги и бумажных изделий средняя зарплата за первые 2 месяца текущего года составила 139,8 тыс. руб. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года, что свидетельствует о стабильном спросе на отечественную продукцию и успешной адаптации предприятий к новым рыночным условиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу завода по производству косметики в Протвино.