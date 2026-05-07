Звезды в мае 2026: астролог предсказала месяц перемен и карьерных прорывов

Май текущего года обещает стать периодом глобальной трансформации. Астролог Людмила Прохорова отмечает, что уникальность этого месяца заключается в двух мощных полнолуниях, которые создают своеобразные энергетические рамки для решительных действий. Если начало года было временем подготовки, то сейчас наступил момент для получения реальных плодов и резкого движения вперед, пишет REGIONS .

Энергия Скорпиона и Плутона: время срывать маски

Месяц начался с полнолуния в Скорпионе 1 мая, которое спровоцировало выход на поверхность затяжных конфликтов. По мнению специалиста, это дало необходимый импульс для прорыва: скрытые проблемы в семьях и на работе обострились, делая невозможным дальнейшее молчание. Ситуацию усугубил разворот Плутона в ретроградное движение 6 мая. Прохорова поясняет, что это положение планеты усиливает коллективное недовольство. Люди, которые долго сдерживали эмоции, теперь склонны к резким высказываниям и протестам против ограничений.

Кризис как инструмент роста и успеха

Несмотря на напряженный фон, астролог призывает видеть в трудностях возможности. Она утверждает, что майский кризис послужит трамплином для тех, кто долгое время не решался на перемены. Через преодоление препятствий и открытые столкновения многие смогут достичь значимых результатов в профессиональной сфере и личной жизни. К концу месяца влияние Юпитера и Плутона сделает амбиции людей более масштабными, побуждая требовать большего от жизни и окружающих.

Опасные даты и знаки-фавориты

Особую осторожность следует проявлять в период с 26 по 31 мая. Прохорова рекомендует отказаться от перелетов и дальних поездок, а также проявлять максимальную бдительность в повседневных делах. Это время станет моментом истины: многие процессы завершатся окончательно — либо полным разрывом, либо переходом на новый уровень. Наиболее яркие события и карьерные взлеты звезды сулят представителям водной и огненной стихий, которые смогут быстрее остальных воплотить свои замыслы в реальность.