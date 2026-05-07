«Люди пытаются нажиться на знаменитостях»: Филипп Киркоров выиграл суд по делу об участках в Подмосковье

Народный артист РФ Филипп Киркоров одержал очередную победу в суде, пишет The Voice. Московский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Глеба Рыськова, который пытался оспорить решение Красногорского городского суда. Истец требовал лишить певца земельных участков в Подмосковье, сделать пирс у его дома общедоступным и снести постройки, которые считал незаконными. Однако все эти претензии были признаны необоснованными.

Напомним, в феврале адвокаты Киркорова выиграли этот спор в первой инстанции. Рыськов, не согласившись с решением, подал апелляцию, но Московский областной суд подтвердил правомерность владения имуществом певца. Сам Киркоров, комментируя исход дела, отметил, что существуют люди, которые пытаются нажиться на знаменитостях.

«У меня нет проблем с законом, поэтому суды обычно выигрышные», — подчеркнул артист.

Он также выразил благодарность суду за объективное рассмотрение дела и поблагодарил свою команду за профессионализм и помощь в отстаивании его прав.

