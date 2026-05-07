Жители Звенигорода приняли оптическую иллюзию за НЛО — фото из машины стало вирусным
Фотограф Уфимцев объяснил причину появления круга на снимке из Звенигорода
Необычная фотография, сделанная из машины, вызвала настоящий переполох среди жителей Звенигорода, сообщил REGIONS.
На снимке, который был выполнен через ветровое стекло автомобиля, запечатлелся яркий круг. По очертаниям он подозрительно напоминал классическую «летающую тарелку». Снимок моментально стал вирусным в социальных сетях, породив множество разных теорий о внеземных цивилизациях. Однако в реальности причина столь необычного явления оказалась куда более прозаичной.
Фотография мгновенно вызвала бурную реакцию в интернете. Комментаторы наперебой строили догадки: одни уверяли, что это редкое оптическое явление, другие — что без инопланетян не обошлось. Однако фотограф Антон Уфимцев в беседе с REGIONS опроверг все сенсационные теории. По его словам, в воздухе не было никакого неопознанного объекта, а странный свет — всего лишь игра природы, которую можно объяснить простыми законами физики.
«Подобные явления — не редкость, когда снимок делается через стекло, особенно под ярким солнечным светом и под определенным углом. Яркий круг на фото — это всего лишь отражение света. В сочетании с фоном неба оно создает эффект, который очень легко принять за нечто таинственное», — рассказал фотограф.
