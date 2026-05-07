Жители Звенигорода приняли оптическую иллюзию за НЛО — фото из машины стало вирусным

На снимке, который был выполнен через ветровое стекло автомобиля, запечатлелся яркий круг. По очертаниям он подозрительно напоминал классическую «летающую тарелку». Снимок моментально стал вирусным в социальных сетях, породив множество разных теорий о внеземных цивилизациях. Однако в реальности причина столь необычного явления оказалась куда более прозаичной.

Фотография мгновенно вызвала бурную реакцию в интернете. Комментаторы наперебой строили догадки: одни уверяли, что это редкое оптическое явление, другие — что без инопланетян не обошлось. Однако фотограф Антон Уфимцев в беседе с REGIONS опроверг все сенсационные теории. По его словам, в воздухе не было никакого неопознанного объекта, а странный свет — всего лишь игра природы, которую можно объяснить простыми законами физики.

«Подобные явления — не редкость, когда снимок делается через стекло, особенно под ярким солнечным светом и под определенным углом. Яркий круг на фото — это всего лишь отражение света. В сочетании с фоном неба оно создает эффект, который очень легко принять за нечто таинственное», — рассказал фотограф.

