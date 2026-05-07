Фасадные работы стартовали в рамках капремонта дошкольного отделения Лицея №3 Дзержинского

Фасадные работы стартовали в рамках капитального ремонта, который проводится в дошкольном отделении при Лицее №3 Дзержинского. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Детсад расположен на улице Ленина. Его ремонтируют в рамках госпрограммы. Демонтажные работы на объекте выполнены на 91%. Общая строительная готовность составляет 25%.

Здание было построено в 1967 году. В ходе ремонта в нем приведут в порядок фасад, входную группу, крышу, внутренние помещения. Также заменят инженерные сети, оборудование, полы, потолки, окна и двери.

Детсад рассчитан примерно на 200 мест. Завершить его ремонт планируется до конца 2026 года.

