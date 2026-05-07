Почти 500 садовых домов перевели в статус жилых в Подмосковье в 2026 году
В Подмосковье с начала 2026 года 490 садовых домов получили статус жилых. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«В апреле электронной услугой по переводу садового дома в жилой воспользовались свыше 160 заявителей. А количество домов, которые стали жилыми с начала года достигло 490», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Министр отметил, что поменять статус садового дома стало проще благодаря онлайн-услуге «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по переводу муниципальных соцуслуг в цифру.