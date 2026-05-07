Температурное пике в Подмосковье: после +30 в регион вернутся заморозки

Московский регион готовится к резкой смене синоптических процессов. После аномально жарких дней, когда температура приближалась к тридцатиградусной отметке, ожидается стремительное похолодание, которое вернет жителей в климатические условия середины весны. Об этом пишет REGIONS .

Когда наступит резкое похолодание

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что холодный атмосферный фронт достигнет столичного региона в ночь на 9 мая. Температура воздуха в Подмосковье может упасть до +3 градусов, а в Москве столбики термометров покажут около +6…+8 градусов. На смену солнцу придет облачность, в отдельных районах области ожидаются кратковременные осадки.

Погода на праздничные выходные

Дни 9 и 10 мая пройдут под влиянием северо-восточного ветра, порывы которого будут достигать 11 м/с, что значительно усилит ощущение холода. Дневной прогрев в столице не превысит +15 градусов, а по области местами будет едва достигать +10. Метеоролог подчеркнул, что такие «температурные качели» особенно чувствительны для организма после недавнего зноя.

Прогноз на возвращение тепла

Улучшение погодных условий начнется с 11 мая. Несмотря на сохраняющуюся прохладу в ночные часы, днем воздух прогреется до +17 градусов. К 12 мая синоптики ожидают окончательную стабилизацию погоды: небо прояснится, дожди прекратятся, а температура вернется к комфортным значениям в диапазоне +16…+21 градус. Эксперт рекомендует жителям региона использовать многослойность в одежде, так как разница между утренними и дневными температурами останется существенной.