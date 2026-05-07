Подмосковным молодым многодетным семьям выплатили более 1 млрд рублей при рождении ребенка

В Подмосковье в рамках меры социальной поддержки при рождении ребенка молодым многодетным семьям выплатили более 1 млрд рублей, программу поддержки запустили в 2025 году. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«За полтора года действия программы молодым многодетным семьям Подмосковья перечислено свыше 1 млрд рублей — по 300 тыс. при рождении третьего и последующих детей. Только с начала 2026 года выплату получили более тысячи семей», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, регион входит в тройку лидеров в России по числу многодетных семей. Выплату по программе могут получить родители младше 36 лет, хотя бы у одного из которых есть регистрация в Подмосковье. Ее назначают при рождении третьего или последующих детей при условии, что свидетельство о рождении выдано в Московской области. Средства можно потратить их на обустройство детской комнаты, покупку коляски и кроватки, создание «подушки безопасности» и не только.

Оформить выплату можно через региональный портал госуслуг, подать документы необходимо в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка.

