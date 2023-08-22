В Пензе из-за столкновения 13 автомобилей пострадали 3 человека

Как сообщает сайт aif.ru , в Октябрьском районе Пензы произошла массовая авария, в которой приняли участие 13 автомобилей разных марок. В результате инцидента три человека получили травмы.

Участникам аварии потребовалась медицинская помощь. Водителям автомобилей Haval и Renault она была оказана непосредственно на месте происшествия, а пострадавшего в салоне Volvo госпитализировали с полученными травмами.

Подробности о причинах и обстоятельствах аварии пока не сообщаются, начато расследование. Важно отметить, что безопасность на дорогах является приоритетом, и водители должны всегда быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения для предотвращения подобных происшествий.

В то же время, стоит отметить, что ранее, в городе Ростове, произошел другой инцидент: водитель сбил 13-летнего подростка, переходившего дорогу на красный свет.