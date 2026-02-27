В Пензе временно подешевеет проезд в общественном транспорте

С 1 марта жителей и гостей Пензенской области ждет приятный сюрприз: проезд в общественном транспорте временно подешевеет на 7 рублей, сообщил портал «Столица58» со ссылкой на региональный Минстрой.

Скидка будет действовать при оплате банковской картой «Мир», которую предварительно нужно загрузить в смартфон с помощью приложения Mir Pay. Для оплаты проезда достаточно поднести телефон к валидатору — интернет в этот момент не потребуется.

Акция продлится четыре месяца и завершится 30 июня: она охватывает семь троллейбусных маршрутов — 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 105, а также девять автобусных маршрутов — 54, 66, 70, 82С, 93, 130, 134, 149 и 165.

Воспользоваться сниженным тарифом смогут пассажиры более чем 90 троллейбусов и 160 больших автобусов, где уже установлено специальное оборудование для бесконтактной оплаты.

