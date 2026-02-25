В Томске с 1 марта вырастут цены на проезд в общественном транспорте

Мэрия Томска утвердила новые цены на проезд в общественном транспорте, передает портал vtomske.ru. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Так, проезд в автобусах при оплате наличными подорожает на 7 рублей и составит 40 рублей, при безналичной оплате — 38 рублей. Для пенсионеров тариф будет чуть ниже: 35 рублей за наличные и 33 рубля по карте.

В маршрутных такси цена проезда также вырастет до 38 рублей при безналичном расчете и до 40 рублей при оплате наличными. Пенсионеры смогут ездить в маршрутках за 33 рубля (безнал) и 35 рублей (наличные).

Электротранспорт — трамваи и троллейбусы — тоже подорожает: 36 рублей по карте, 38 рублей за наличные. Для пенсионеров тарифы составят 29 и 31 рубль соответственно. При этом стоимость проездного билета на электротранспорт для пенсионеров останется на минимальном уровне — 475 рублей. Перевозка багажа по-прежнему будет стоить 15 рублей.

Заместитель мэра Томска Дмитрий Путров объяснил необходимость повышения тем, что долгое время тарифы в городе были самыми низкими в Сибирском федеральном округе. Это привело к упадку отрасли: автобусы ходят плохо, перевозчиков на маршруты находят с трудом, а угрозы расторжения контрактов за нарушения практически не действуют.

В конце января перевозчики и вовсе просили поднять цены до 45-50 рублей. Городская тарифная комиссия рекомендовала остановиться на 40 рублях для автобусов и 38 для электротранспорта, что и было утверждено мэрией.

Ранее сообщалось, что в Чите с 3 марта стоимость проезда на маршрутке № 61 вырастет до 40 рублей.