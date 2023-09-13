В перинатальном центре Городского округа Пушкинский состоялся день открытых дверей

Медики радушно встретили будущих мам и их близких, которые логично посчитали, что в таком важнейшем деле, как роды, лучше один раз увидеть, познакомиться с персоналом учреждения и оценить ситуацию на месте, чем слушать рассказы на стороне. Заведующая отделением патологии беременных Жанна Данелян провела экскурсию по центру и на все вопросы дала исчерпывающие ответы.

Как отметил замглавврача больницы Андрей Лесной, подобные мероприятия еще более настраивают будущих рожениц на позитивный лад. Медики также напомнили, что на роды в областном перинатальном центре имеют все зарегистрированные жители области по полису ОМС.