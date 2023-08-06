«В период обострения исключить»: выяснилось, кому опасно есть арбузы и дыни

Арбузы и дыни — самые популярные плоды в летний сезон. Многие люди едят их в жару особенно часто. Но оказалось, что они могут нанести вред здоровью.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, кому нельзя есть арбузы и дыни.

Не более чашки

«Арбуз и дыня — это продукты с высоким гликемическим индексом. Они содержат большое количество сахара, поэтому их не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, особенно в больших количествах. Не более чашки порезанного арбуза или дыни в день», — пояснила Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Повышенная кислотность

Медик отметила и другие опасности этих сладостей для тех, у кого есть проблемы с желудком и кишечником.

«Также арбузы и дыни содержат фолиевую и аскорбиновую кислоты, поэтому их стоит с осторожностью употреблять при диспепсии и заболеваниях желудочно- кишечного тракта, сопровождающихся повышенной кислотностью. А в период обострения их надо исключить», — рассказала эксперт.

Собеседница добавила, что некоторые люди страдают аллергией на дыни и арбузы, поэтому сначала их не стоит есть в больших количествах. Небольшое количество, около 250-300 грамм в день, не вредит здоровью.

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