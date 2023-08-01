«Избыток может привести к поражению почек»: выяснилось, какие витамины могут быть опасны после 40 лет

Витамины нужны каждому организму, но принимать их нужно с умом. В противном случае полезный на первый взгляд продукт может навредить.

Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, после 40 лет особую осторожность следует соблюдать при приеме жирорастворимых витаминов (группы А и Е).

«Их избыток может привести к заболеваниям печени, ослаблению костей и головным болям. С осторожностью следует принимать комплексы, содержащие минеральные вещества (калий, магний, кальций и так далее). Они необходимы организму, но их избыток может привести к поражению почек из-за невозможности их выведения», — рассказала медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Можно принимать мультивитаминные комплексы при отсутствии противопоказаний и аллергических реакций на их компоненты, добавила собеседница.

«Также важно отметить, что избыток витаминов, особенно в пожилом возрасте, может вызывать проблемы со здоровьем, что следует учитывать при приеме нескольких видов витаминов и биологических добавок одновременно. В идеале перед приемом любых витаминов нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализ крови, чтобы прием витаминов не помешал действию принимаемых препаратов», — посоветовала эксперт.

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