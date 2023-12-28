В Перми два египетских студента ограбили мужчину, оправдывая свои действия состоянием опьянения

В Перми правоохранители задержали двух граждан Египта, студентов местного вуза, подозреваемых в нападении с целью ограбления, сообщили в краевой полиции.

Молодые люди 21 и 22 лет выследили 51-летнего мужчину и в укромном месте напали на него, ударив бутылкой по голове. Грабители позарились на рюкзак потерпевшего, в котором находились ноутбук и другие гаджеты на сумму свыше 70 тысяч рублей.

Нападавших задержали по горячим следам. Они заявили, что совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения. Хотя по имеющемуся у МВД видео по действиям нападавших их сложно заподозрить в том, что они были пьяны.

Оба грабителя заключены под стражу.