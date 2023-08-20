В Перми подростки до смерти забили мужчину за отказ дать прикурить

Как проинформировало своем аккаунте в соцсетях Следственное управление СК по Пермскому краю, несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь, молодой человек скончался на руках у врачей в карете скорой.

В свою очередь, как сообщается в пермских пабликах в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в ночь на 20 августа у одного из пермских рынков. Двум подросткам на остановке общественного транспорта не понравилось, что мужчина отказался угостить из сигаретой. Избивали долго и методично, до потери сознания, рассказали очевидцы.

Как добавили в СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленников уже задержали.