В Перми подростки до смерти забили мужчину за отказ дать прикурить
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Как проинформировало своем аккаунте в соцсетях Следственное управление СК по Пермскому краю, несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь, молодой человек скончался на руках у врачей в карете скорой.
В свою очередь, как сообщается в пермских пабликах в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в ночь на 20 августа у одного из пермских рынков. Двум подросткам на остановке общественного транспорта не понравилось, что мужчина отказался угостить из сигаретой. Избивали долго и методично, до потери сознания, рассказали очевидцы.
Как добавили в СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Злоумышленников уже задержали.
«Двое несовершеннолетних 2006 года рождения, находясь на остановочном комплексе общественного транспорта в Орджоникидзевском районе, в ходе ссоры <...> нанесли множественные удары по голове и телу незнакомому 37-летнему мужчине. Потерпевший умер в автомобиле скорой», — пояснили в полиции.