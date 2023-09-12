В Пермском крае юная девушка-психолог покончила жизнь самоубийством

Инцидент произошел в поселке Губаха Пермского края. Как приводится в посте в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте, всести счеты с жизнью решила 27-летняя девушка, работавшая психологом.

Бездыханное тело обнаружил супруг погибшей. В настоящее время в произошедшем разбираются полицейские. Оставила ли девушка предсмертную записку не сообщается.

«Вернувшийся домой супруг обнаружил тело девушки в шкафу», — говорится в соцсетях.

Почему жительница поселка решилась на такой шаг — неизвестно.

Ранее стало известно, что угрожавший взорвать гранату в Уфе дезертир совершил самоубийство в СИЗО.