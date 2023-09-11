В Пермском крае пьяный рабочий пнул кран на стройплощадке и он упал

Инцидент произошел на стройплощадке жилого дома в городе Чайковский в Пермском крае. Там рядом с жилой застройкой рухнул гусеничный кран.

По словам очевидцев, сначала к строительной технике подошел крановщик и стал зачем-то пинать кран ногами. Через некоторое время конструкция благополучно завалилась.

«Гусеничный кран с большой стрелой стоял прямо перед нашими окнами. <…> Пришел крановщик, попинал колеса и залез в кабину. Буквально через пару минут мы услышали сильный грохот и увидели, что кран со стрелой уже лежит на земле между строящимся домом и нашим. Он стоял под наклоном и опирался на стрелу», — приводит «КП-Пермь» слова жителей Чайковского.

По предварительной информации, крановщик был в нетрезвом состоянии. По счастливой случайности никто не пострадал. В настоящее время по факту произошедшего правоохрантелями проводится проверка.