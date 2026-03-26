В Петербурге 29 марта перекроют движение на некоторых дорогах

В воскресенье, 29 марта, на юге Санкт-Петербурга введут временные ограничения движения транспорта, сообщило интернет-издание «Росбалт». Такая мера связана с проведением всероссийских соревнований по легкой атлетике «Скоростная десятка». Городские власти просят автомобилистов заранее планировать маршруты и учитывать перекрытия.

Движение транспорта будет запрещено с 07:00 до 11:30 по местному времени. Под ограничения попадут проспект Юрия Гагарина (от площади Победы до Бассейной улицы), проспект Космонавтов (от площади Победы до Бассейной улицы), Бассейная улица (от проспекта Юрия Гагарина до Кузнецовской улицы) и Кузнецовская улица (от Бассейной улицы до площади Победы).

Кроме того, на этих участках будет действовать запрет на остановку транспорта. Ограничение вводится с 00:00 до 23:59 29 марта.

Горожан и гостей Северной столицы призывают внимательно следить за знаками и учитывать изменения при планировании поездок.

