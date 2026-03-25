В Петербурге предложили ввести номера для электросамокатов и велосипедов

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой ввести обязательные регистрационные знаки для электрических велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом стало известно «Ведомостям».

По замыслу авторов, это позволит фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью системы видеофиксации и привлекать нарушителей к ответственности.

Одновременно парламентарии предлагают запретить движение по тротуарам для СИМ и электровелосипедов, используемых в коммерческой деятельности, например, курьерами. Система госномеров поможет отделить личный транспорт от того, что используется для работы. Размер административной ответственности будет зависеть от того, на кого оформлено средство передвижения.

Сейчас отсутствие идентификации затрудняет привлечение владельцев к ответственности за нарушения ПДД. Введение номеров и реестра технических характеристик, по мнению авторов инициативы, позволит повысить дисциплину. Однако эксперты указывают на сложности.

Так, президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков предлагает запретить использование индивидуального электротранспорта курьерами без договора с шеринговой компанией.

По его словам, популярность электровелосипедов среди курьеров падает из-за ограничений движения в скверах и парках. В июле 2025 года в Петербурге насчитывалось около 60 тысяч курьеров, из них 14 тысяч пользовались электровелосипедами. При этом число курьеров на автомобилях растет, что может привести к нехватке парковочных мест.

Независимый эксперт Михаил Бурцев считает инициативу правильной, но требующей усиления контроля и неотвратимости наказания. По его словам, 90% изымаемых у курьеров электровелосипедов и самокатов принадлежат шеринговым компаниям, что требует особого подхода к регулированию.

