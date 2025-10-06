В Петербурге мужчина пожаловался в суд на соседскую дверь

Житель Санкт-Петербурга обратился в суд с иском к соседке и-за ее двери, сообщил портал «Мойка 78».

В иске мужчина отметил, что соседская дверь установлена с нарушениями и создает серьезные неудобства для прохода, а также повреждает его собственную дверь при открывании.

Истец также выразил обеспокоенность относительно безопасности жильцов, указав на возможные проблемы с эвакуацией в случае возникновения пожара. По его мнению, неправильно расположенная дверь соседки могла бы заблокировать путь к запасному выходу.

Однако в ходе судебного разбирательства была проведена строительно-техническая экспертиза, которая показала полное соответствие входной группы установленным нормативам. Эксперты не обнаружили каких-либо помех для свободного прохода или нарушений требований пожарной безопасности.

Ответчица в судебном заседании настаивала, что ее дверь не создает неудобств для других жильцов и была установлена в соответствии со всеми техническими требованиями. Рассмотрев все материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении всех заявленных истцом требований.

