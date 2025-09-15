В Петербурге спор о деньгах закончился кровавой расправой

В Санкт-Петербурге на почве финансовых разногласий было совершено жестокое нападение. Как сообщает 78.ru, инцидент, повлекший за собой телесные повреждения, развернулся в одном из домов на 1-й Советской улице.

Предполагаемой причиной конфликта между двумя знакомыми мужчинами стали долговые обязательства. В ходе словесной перепалки один из участников ссоры, пришедший в ярость, использовал в качестве оружия разбитую стеклянную бутылку. Пострадавший был неоднократно ранен в область шеи осколками.

Свидетели происшествия незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи и полицию. Потерпевшего в срочном порядке госпитализировали в лечебное учреждение, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

