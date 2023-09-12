В Петербурге, Томске и Самаре появятся первые центры по производству новейших беспилотников

В материале издания поясняется, что крупные центры для разработки новейших российских беспилотников запустят в Томской и Самарской областях, а также в Санкт-Петербурге. Куратором проекта выступает Росавиация.

«На создание трех крупных региональных научно-производственных центров (НПЦ) в Санкт-Петербурге, Томской и Самарской областях для разработки и серийного производства беспилотников из федерального бюджета направят 4,8 млрд рублей. В России к 2030 году должна появиться сеть аккредитованных Росавиацией НПЦ для разработки и выпуска дронов в регионах, говорится в подготовленном Минпромторгом федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих», — цитируют информацию собственных источников «Ведомости».

Отдельно отмечается, что основным пунктом управления указанным проектом по созданию новейших БПЛА выступит индустриальный парк «Руднево» в Москве. Всего в планах создать на территории РФ 48 центров, 12 из которых будут флагманскими.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.