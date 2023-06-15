В Петербурге установят памятник министру просвещения Российской империи Уварову

В Санкт-Петербурге установят памятник министру просвещения николаевской эпохи графу Сергею Семеновичу Уварову, сообщили в правительстве северной столицы.

Сергей Уваров занимал пост министра просвещения в 1833-1849 гг. Он много сделал для развития университетской системы, при нем появилось гимназическое обучение, а общее число учебных заведений значительно увеличилось.

Граф известен своей формулой «Православие. Самодержавие. Народность». При этом Уваров подал в отставку, когда Николай I выразил недовольство его статьей в защиту университетов.

В сообщении Смольного подчеркивается, что для памятника выбрано знаковое место – Университетская набережная.