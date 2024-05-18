В Петербурге в жилом доме с 20 этажа рухнул взбесившийся лифт с ребенком в кабине

Об инциденте в одной из новостроек в Санкт-Петербурге на улице Есенина, который чуть не обернулся трагедией, проинформировал региональный главк Следственного комитета РФ.

Сообщается, что лифт, в котором ехал 12-летний ребенок, обрушился с 20 этажа, однако ребенок каким-то чудом остался жив. СК уже начал доследственную проверку по факту произошедшего.

«Вечером 17 мая <...> в одном из домов по улице Есенина в Санкт-Петербурге произошло падение лифта, в котором находился 12-летний мальчик. В результате случившегося ребенок повреждений не получил», — говорится в публикации.

Издание «Фонтанка» привело подробности произошедшего. Сообщается, что мальчик ехал на 14-й этаж. Однако кабина отказалась останавливаться и продолжила подниматься выше. Доехав до 20-го этажа, она резко сорвалась вниз. Ребенок успел вовремя группироваться и присесть на карточки, это и спасло ему жизнь.