В Питере зумеры избили пожилого мужчину из-за схожести с Лениным

В Санкт-Петербурге в Московском районе были задержаны трое несовершеннолетних, которые нанесли телесные повреждения пожилому мужчине. Одному из них предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по городу.

По информации, опубликованной в Telegram-канале «Mash на Мойке», жители района обратили внимание на пожилого мужчину, который получил травмы. Они считают, что он похож на Владимира Ленина, и даже утверждают, что он пытался подражать его стилю. Кроме того, мужчина вел различные философские беседы с местными жителями во дворе.

В то же время пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу заявила о начале расследования уголовного дела по статье о хулиганстве в связи с инцидентом, связанным с избиением пожилого человека.

Также в Сети появилось видео избиения подростками пожилого мужчины.

«По данным следствия, в июле текущего года трое подростков беспричинно избили пожилого мужчину на детской площадке, расположенной на улице Костюшко. В ходе расследования уголовного дела злоумышленники установлены. Одному из них предъявлено обвинение, вину в совершении преступления он признал», — говорится в сообщении СК РФ.

По информации, предоставленной компетентным органом, двое несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, были допрошены и переданы под опеку своих законных представителей. В отношении последних была применена административная мера в соответствии со статьёй 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.