В питерской коммуналке мужчина пытался убить девушку

В коммунальной квартире на одной из улиц Петербурга мужчина пытался убить девушку, после чего застрелился. Подробности рассказало РИА Новости .

По данным следствия, в коммуналке на проспекте Солидарности между 55-летним мужчиной и 20-летней девушкой разразился скандал. В итоге мужчина выстрелил в девушку, а затем сам свел счеты с жизнью. Кем приходились друг другу оба участника происшествия, выясняют следователи, как и причину конфликта.

На данным момент известно, что девушке удалось выжить, она госпитализирована. Сейчас девушка в больнице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.