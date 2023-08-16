В питерском приюте во время пожара спасли 30 собак

Как сообщает агентство «РИА Новости» , в Санкт-Петербурге произошел пожар в одном из приютов для бездомных животных, однако благодаря быстрой и грамотной работе спасателей, все животные были успешно спасены.

Когда возгорание началось, около 30 собак находились в вольерах, но спасатели сразу же приступили к их эвакуации. В результате всех усилий, ни одно животное не пострадало и все были спасены.

На данный момент специалисты проводят осмотр сотрудницы приюта, которая могла пострадать во время пожара. Причины возгорания и ущерб, нанесенный приюту, также будут детально изучены.

Масштаб площади возгорания составлял около 60 квадратных метров. Благодаря оперативности пожарных, огонь был локализован в 13:09.