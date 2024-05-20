В подъезде мытищинского дома открыли картинную галерею

В подъезде мытищинского дома № 22 на улице Коминтерна появилась картинная галерея, на которой представлены авторские работы жильцов дома.

В одном доме проживает несколько талантливых художников, но узнали они об этом совершенно случайным способом. Искусствовед Оксана Головко пояснила, что на разных выставках часто участвовали художники, проживающие по одному адресу, но в разных квартирах.

«В общении на разных выставках неожиданно всплывало, что многие художники живут в Мытищах на улице Коминтерна, 22, — рассказала искусствовед Оксана Головко. — Такое совпадение сразу привело к идее создать совместную экспозицию в нашем доме».

Галерея будет открыта до конца летнего сезона. Председатель ЖСК «Мытищи» Иван Серов признался, что во время организации выставки возникали определенные сложности.

«Идея поначалу казалась нереальной, — отметил председатель ЖСК «Мытищи» Иван Серов. — Но творческие люди настойчивые. Вместе нам удалось достичь поставленной цели. Планируем развивать этот проект».

Планируется, что выставка будет постепенно расширяться. В экспозиции смогут принять участие художники, проживающие в городе. Значение не имеет, живет творец в соседнем с домом №22 районе или в отдаленной части городского округа Мытищи.