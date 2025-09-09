В Подмосковье 30 кошек жестоко бросили зимовать в пустых домах

В подмосковном Красноармейске местные зоозащитники объявили экстренный сбор средств и поиск новых хозяев для тридцати кошек, оставленных бывшими жителями расселенных аварийных домов на улице Лермонтова. О плачевной ситуации рассказал REGIONS зоозащитник из сообщества «Краснокотопес» Богдан.

Массовое переселение людей в новые квартиры этой весной обернулось трагедией для их питомцев, которые оказались выброшены на улицу и теперь борются за выживание в опустевшем микрорайоне. По словам волонтера Богдана, количество бездомных животных резко увеличилось сразу после завершения переезда основных собственников. Среди брошенных кошек много котят, чьи шансы пережить зиму без помощи человека практически равны нулю.

Ситуацию усугубляет тот факт, что в почти безлюдном районе уже были зафиксированы случаи жестокого обращения с животными. Зоозащитники ежедневно приезжают для кормления и пытаются найти временные или постоянные дома для пострадавших питомцев.

Ольга, зоозащитница из Пушкино, поясняет, что многие хозяева оправдывают свой поступок тем, что кошки, привыкшие к свободному выгулу в частном секторе, якобы будут страдать в условиях многоквартирной новостройки. Однако именно моральная обязанность человека обеспечить адаптацию животного к новым условиям, либо передать в более надежные руки.

Волонтеры призывают будущих новоселов заранее продумывать судьбу своих питомцев и обращаться в зоозащитные организации за помощью в случае необходимости. Сейчас судьба брошенных питомцев зависит от неравнодушия жителей Подмосковья и волонтеров, которые глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Московской области усилят контроль за частными приютами для животных.