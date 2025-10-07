В Подмосковье 350-летний дуб обрел памятную табличку

В подмосковной Дубне появился новый исторический объект — 350-летний черешчатый дуб в поселке Ратмино обрел памятную информационную табличку. Об этом сообщает издание REGIONS.

Инициатива местных энтузиастов превратила природный памятник в официального хранителя истории, чей возраст превышает три с половиной столетия.

Гигантский «Ратминский хранитель», современник Петра I, впечатляет своими размерами: обхват ствола достигает 4 метров при диаметре 1,3 метра, а высота в 30 метров сопоставима с десятиэтажным зданием. Согласно тексту на табличке, установленной у основания дуба, дерево было живым свидетелем прохождения по реке военных грузовых судов — тялок, которые строились на петровской верфи в 1710–1713 годах и направлялись в строящийся Санкт-Петербург.

Памятный знак не только фиксирует возраст и размеры природного исполина, но и связывает его с конкретными историческими событиями, превращая в наглядное учебное пособие под открытым небом. Для жителей и гостей города дерево стало точкой притяжения, где можно буквально прикоснуться к живой истории и представить себе события начала XVIII века, происходившие на этих берегах.

