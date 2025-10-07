Символ Абрамцево готовят к холодам: гигантский дуб требует особого ухода перед холодами

Историческое дерево стало свидетелем эпохи, когда в усадьбе проживали Николай Гоголь и Илья Репин. Возраст дуба достигает 225 лет, при этом его высота составляет 30 метров, а обхват ствола — 4,6 метра. В рамках осенних мероприятий специалисты осуществляют комплекс работ по сохранению раритета: выполняют санитарную обрезку сухих ветвей и проводят витаминную подкормку корневой системы. Эти процедуры укрепляют жизненные силы дерева перед предстоящими зимними морозами.

«Этот дуб — настоящий символ Абрамцево. Художники его часто рисуют, а мы проводим рядом с ним многие мероприятия», — рассказала REGIONS представитель музея Любовь Чернова.

По данным издания, в 2018 году абрамцевский дуб получил почетный статус «Российское дерево года», а уже в 2019 году вошел в тройку наиболее известных деревьев на европейском континенте.

Ранее сообщалось, что подмосковные Сергиев Посад и Ногинск вошли в число самых зеленых городов РФ.