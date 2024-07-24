В Подмосковье более 240 тысяч жителей получают ежемесячные выплаты государственной поддержки

На сегодняшний день в Подмосковье более двухсот сорока тысяч жителей получают единое пособие — это беременные женщины и родители детей до 17 лет. Об этом заявили в Министерстве социального развития Московской области.

Напоминаем, что размер пособия зависит от нуждаемости семьи и составляет от 50 до 100 процентов прожиточного минимума беременным для трудоспособного населения, а для детей — установленный на ребенка. Обычно размер выплаты варьируется от 8,8 до 17,7 тысяч рублей. При определении нуждаемости семьи учитывается доход семьи, недвижимость, транспорт и проценты по вкладам.

Как добавили в ведомстве, при назначении единого пособия теперь не учитываются: проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, многие социальные выплаты, доходы мобилизованных участников СВО, а также выплаты за звание «Мать-героиня» и «Родительская слава».