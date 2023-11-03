В Подмосковье будут готовить кадры для беспилотной отрасли

В университете «Дубна» официально открылась Школа инженеров «Кронштадт» по подготовке кадров для беспилотной отрасли. Новая инженерная школа нацелена на удовлетворение кадровых потребностей компании «Кронштадт».

Для этого была разработана учебная программа, включающая освоение новейших практических навыков проектирования и конструирования, обучение современным сквозным цифровым технологиям, работу на современном производственном оборудовании. Программа состоит из 480 часов обучения, то есть будущие инженеры будут учиться в течение двух лет.

Ожидается, что выпускники получат диплом о переподготовке по направлению «Технология машиностроения (в области авиастроения)». При успешном завершении учебы и прохождении производственной практики их ожидает гарантированное трудоустройство на завод компании в Дубне и Дубненский машиностроительный завод.

«Наши эксперты постарались сделать программу насыщенной, чтобы вы смогли проходить обучение на наших высокотехнологичных предприятиях. Очень хочется через два года увидеть вас в рядах нашей компании на наших заводах, чтобы вы своим трудолюбием, своей энергией составили своеобразный симбиоз с уже работающими профессионалами», — отметил гендиректор компании «Кронштадт» Олег Шилов.

Гостем церемонии также стал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он отметил, что, как глава города, видит своей задачей сохранение рабочих мест за молодежью Дубны, и Школа инженеров «Кронштадт» — первый проект подобного рода, нацеленный на плановое наполнение дубненских градообразующих предприятий молодыми квалифицированными кадрами.